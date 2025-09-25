ダウンタウンの浜田雅功が２４日、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」で同い年の有名人を聞かれ、意外過ぎるスターの名前を挙げた。この日は「街中で自分と同い年の人２連続で言い当てるまで帰れません」を放送。５５歳の藤本敏史、４５歳の牧野ステテコ、３５歳の日本一おもしろい大崎が、街中で自分と同い年の人を２連続で当てるというもの。質問は１回だけ許され、リーチをかけて間違えれば、またイチからやり直しとなる。