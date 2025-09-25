子どもが産まれると毎日が幸せに包まれますよね。健康に育ってくれたらそれで十分だと思う人が大半だと思いますが、なかには子どもに対してビジュアルを求める人もいるようで……？義母が孫の顔を見て言い放った言葉にカチンときた話をご紹介いたします。「ママに似ちゃったのかしらね」「義母はやたらと容姿とか見た目にこだわる人なんです。たしかに年齢よりは若く見えるし、おしゃれやメイクにも気を使っていてすごいな、とは