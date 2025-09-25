カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。今回は、2025年9月25日時点で発表されている9月26日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。9月ラストもオトクに買い物！「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があ