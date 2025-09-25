毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『あんぱん』（土曜日は1週間の振り返り）。9月26日放送の第130話では、のぶ（今田美桜）が嵩（北村匠海）に今までの感謝を伝える。 参考：『あんぱん』今田美桜から『ばけばけ』髙石あかりへ朝ドラバトンタッチプレゼント交換も 『アンパンマン』が放送され嵩の名前が日本中に広まった第129話。 第130話では、のぶの病室のドアを開けた嵩は、にっこり笑