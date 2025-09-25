ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴが後場プラス圏に浮上している。午前１１時３０分ごろ、記念株主優待を実施すると発表したことが好感されている。 １０月２３日に創業２５周年を迎えることを記念して実施するもので、２６年３月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト３０００円分を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS