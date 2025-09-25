ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏはしっかり。同社は２４日の取引終了後、東京慈恵会医科大学と医薬品を効率的に標的臓器へ投与する新規治療法・薬剤投与法を開発する共同研究契約を締結したと発表した。大学との共同研究活動による成果創出及び今後の事業展開へのプラス効果を期待する買いが入った。新規治療法・薬剤投与法で主作用の亢進と副作用の低減、医薬品使用量の削減の達成を目指す。 研究期間は２０２８年３月