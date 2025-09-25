「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在でギフトホールディングスが「売り予想数上昇」４位となっている。 ギフトＨＤは「横浜家系」などのラーメン店を運営しており、２５年１０月期の連結純利益は前期比１７．３％増の２２億円と最高益が予想されている。足もとでは、課題となっていた人手不足に解消の動きがみられることなどを材料視し大手証券会社がレーティン