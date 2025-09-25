ＩＮＰＥＸが３日続伸。株価は前日に続き年初来高値を更新した。２４日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１１月限が前日比１．５８ドル高の１バレル＝６４．９９ドルと上昇。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週間在庫統計で原油の在庫が減少し需給の引き締まりが意識された。また、トランプ米大統領は２３日にウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ロ