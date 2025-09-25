午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４２、値下がり銘柄数は５８１、変わらずは９０銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、石油・石炭、電気・ガス、その他金融など。値下がりで目立つのは精密機器、保険、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS