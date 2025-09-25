（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は現地時間24日、米ニューヨークで開かれている非営利団体「コンコルディア」主催の年次イベントに、事前録画のビデオ形式で参加し、第2次世界大戦が人々に与えた最も貴重な教訓は「団結すれば必ず勝ち、侵略すれば必ず負ける」ということだと訴えた。その上で台湾として引き続き、世界平和と世界の繁栄に貢献していく姿勢を強調した。同イベントは国連総会一般討論演説の開催に合わせ、