本書に登場するハンガリー生まれの亡命ユダヤ人、ナンドール・フォドールは大戦間期のヨーロッパで流行していた超自然現象の研究者でした（写真：有限会社 スタジオ・クー／PIXTA）「嗅覚」とノスタルジアの関係「昔はよかった」「あの頃に戻りたい」――。私たちは誰もが「ノスタルジア」を感じる。それは美しい思い出への郷愁だろうか。それとも、手の届かない過去への執着だろうか。歴史学者アグネス・アーノルド=フォースター