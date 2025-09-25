Storm FILM¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤¹¤ëSixTONES¡¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡ß¥Ø¥½½Ð¤·¡ß¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥®¥ã¥ë¤ËÊ±¤·¤¿¹âÃÏÍ¥¸ã¤âÏÃÂê¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù#6Í½¹ð±ÇÁü ¢£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎSixTONES¡£¹âÃÏÍ¥¸ã¤Ï¥¸¥§¥·ー¤ò¸«¤ÆÇú¾Ð ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢SixTONES¤¬ËèÏÃ¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù#6¡Ê9·î2