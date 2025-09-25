Image: © Venus Aerospace via Gizmodo US マッハで飛ぶ飛行機、実現するんだなあ。超音速衝撃波を燃焼に利用するという、画期的な設計を採用することで、航空機は音速の最大6倍で飛行することが可能になります。Venus Aerospaceは、世界で初めて高推力回転デトネーションロケットエンジン（RDRE）の開発と試験を行い、2025年ギズモード・サイエンスフェアの受賞者に選出されました。