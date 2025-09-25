新首相選びの状況次第で延期の可能性も日米両政府が、トランプ米大統領の１０月下旬の来日に向けて調整に入ったことが分かった。トランプ氏が同月末に韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議への出席に先立ち、東京に立ち寄る方向だ。実現すれば、石破首相の後任の首相と初めて対面で会談する公算が大きい。複数の日本政府関係者が２５日、明らかにした。トランプ氏は令和になって初の国賓などとして、２