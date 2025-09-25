米歌手ノラ・ジョーンズ（46）が24日、3年ぶり6回目の来日公演を東京・日本武道館で行った。ステージは「WHAT AM I TO YOU」で幕開け。スモーキーでスイートな歌声が響くと、約1万人の観客から大歓声が起こった。「アリガトウ、サンキュー、コンバンハ」「サンキュー、アイシテル」と日本語でにこやかにあいさつ。ピアノやギターを弾きながら、デビュー曲「カム・アウェイ・ウィズ・ミー」や「サンライズ」「ドント・ノウ・ホワイ