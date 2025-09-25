◆ド軍の救援防御率は4.33…救世主となるか!?右肩痛で60日間の負傷者リスト（IL）に入っていたドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰登板。日米通じてキャリア初となる救援登板で、1回無安打無失点、2奪三振の好リリーフを披露した。6回1失点と好投した先発左腕・スネルのあとを受け、3−1と2点リードの7回に2番手として登板。先頭の6番