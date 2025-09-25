世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、１３日に世界スーパーミドル級４団体王座戦を制し、史上初の３階級での４団体王座統一を達成したテレンス・クロフォード（米国）を見習えとの主張が飛び出した。米メディア「Ｕｎｃｒｏｗｎｅｄ」は、ボクシングが繁栄を続けるためにクロフォードを模範とすべき選手として、井上のほか、ＷＢＡ世界ライト級王者のジャーボンテイ・デービス、ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スー