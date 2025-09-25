ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が２５日、都内でモデル・監修を務める高機能作業服ブランド「ＺＥＲＯ―ＳＴＡＧＥ」の新製品発表会にゲスト登壇した。カジュアル作業服チェーン「ワークマン」が展開する同ブランドは、今年３月に発売を開始。春夏シーズンは大好評で、同社の土屋哲雄専務によると「ほぼ完売」だったそう。第２弾の秋冬物がこの日、初お披露目となり、ＴＡＫＡＨＩＲＯはオ