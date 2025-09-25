【モデルプレス＝2025/09/25】フリーアナウンサーの岡副麻希が9月24日、自身のInstagramを更新。抜群スタイルが際立つスポーティなコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】岡副麻希、抜群スタイル際立つ大胆ウェア姿◆岡副麻希、スポーティスタイルで抜群スタイル披露岡副は「RUN TOKYOファイナルのイベントMCを務めさせていただきました！」とイベント出演を報告し、黒いタンクトップにピンクのショートパンツを