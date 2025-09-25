敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰登板。7回から2番手で1回無安打無失点、2奪三振と好投した。最速160.6キロを計測した。6番マッキャンに対し、初球99マイルのストレート。2球目は87マイルの変化球で打ち取り三ゴロだった。続く7番タワにも初球99マイル。2-2から99マイルの内角速球を投じ、見逃し三振を奪った。8番バルガス