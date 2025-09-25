米国土安全保障省が人気アニメ「ポケットモンスター」の映像やテーマ曲を使用した不法移民摘発の動画を公式Xに投稿し、物議を醸している。ポケモン社は弁護士ドットコムニュースの取材に対し「使用を許諾した事実はありません」と回答。動画の作成や投稿においても「一切関与していない」とした。⚫︎ポケモン映像を使い、不法移民を「ゲットだぜ」問題となっているのは、同省が日本時間9月23日に投稿した1分間の動画だ