米歌手のノラ・ジョーンズが２４日、日本武道館で単独公演「ＶｉｓｉｏｎｓＴｏｕｒ２０２５」を行った。今年の米グラミー賞でベスト・トラディショナル・ポップ・ヴォーカル・アルバムを受賞したアルバム「ヴィジョンズ」を引っさげ、３年ぶり６回目の来日公演。リリースから１年半が経っていたことから「ようやくお披露目できてうれしい」と喜んだ。この日は収録曲の「ヴィジョンズ」「オール・ザ・タイム」の他、大ヒ