◆米大リーグマリナーズ―ロッキーズ（２４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が２４日（日本時間２５日）、本拠のロッキーズ戦に、「２番・捕手」で先発出場し２試合ぶりの５９号に続き、史上７人目の６０号本塁打。また、１１度目のマルチ本塁打はメジャータイ記録となった。８―１の８回２死から低めの直球を完璧に捉えると、打球は右翼スタンドに突き刺さった。本拠地が熱狂の