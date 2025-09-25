ABCテレビは10月27日から関西ローカルで、LDH所属のアーティストに密着する番組『Rising Sun 〜後戻りはしない One Way Road〜』シーズン2（毎週月曜深1：52）を放送すると発表した。【写真】ブラックコーデに身を包んだAKIRA光り輝く舞台に立ち、磨き上げた才能を最大限に発揮し人々を魅了するアーティスト。彼らの輝かしい躍進の裏には、自身の全てをパフォーマンスに捧げてきたストイックな覚悟がある。番組では、そんな