²ÃÆ£»º¶È¤Ï9·î17¡Á19¤Î3Æü´Ö¡¢¿À¸Í¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Áí¹ç¿©ÉÊÅ¸¼¨²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£130²ó¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥á¡¼¥«¡¼465¼Ò¡Ê¾ï²¹185¼Ò¡¢Äã²¹115¼Ò¡¢¼òÎà118¼Ò¡¢²Û»Ò47¼Ò¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÀ°ÕÀèÌó5100¿Í¤¬»öÁ°ÅÐÏ¿¡£½ÐÅ¸¼Ò¤Ï49¼Ò¡¢ÆÀ°ÕÀè¤ÏÌó200¿ÍÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â½Õ¤ÎÁí¹çÅ¸¼¨²ñ¤ËÂ³¤­¡¢¡ÖÇä¤êÊý¡¢Çä¾ì¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¾ÃÈñÆ°¸þ¤ËÂÐ¤·¿·¤¿¤ÊÇä¤êÊý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ø¤¨¤¿¤Î¤¬Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ