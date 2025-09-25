◎全国の天気北陸と北日本は広く雨で、午後は道南や東北の日本海側、北陸で雨の激しく降る所があるでしょう。関東はだんだんと雲が増えますが、南部は傘の出番はなさそうです。一方、関東北部と東海は、にわか雨がある見通しです。中国、近畿、四国は夕方まで雨が降りやすいでしょう。九州北部は晴れ間が広がる見込みです。沖縄も晴れますが、天気の急変にご注意ください。◎予想最高気温東京は29℃で前日より2℃高いでしょう。そ