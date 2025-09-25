自民党総裁選が22日に告示された。来月4日の投開票に向け、5人の立候補者による論戦は激しさを増している。【写真】12時台に「やっとお昼ごはん」を食べる小林鷹之氏物価高対策や移民問題をはじめ、政治とカネの不祥事を受けた党再建など、争点は山積みだ。だが、候補者たちの思惑とは裏腹に、国民の目が向かっているのは政策論争ではない。いま世間をざわつかせているのはSNSで公開している“昼食動画”である。SNSで忙しいア