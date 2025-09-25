楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「沖縄スペシャルオファー」を9月22日午前10時から10月6日午前9時59分まで開催する。宿泊では最大10％、航空券＋宿泊がセットとなった楽パックでは9,000円が割引となるクーポンを配布している。いずれも数量限定。対象施設は、ロワジールホテル那覇、ロワジールスパタワー那覇、沖縄ハーバービューホテル、西鉄リゾートイン那覇、メルキュール沖縄那覇、ホテルJALシティ那覇など