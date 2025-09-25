佐々木朗希がリリーフでメジャー復帰(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月24日、敵地でのダイヤモンドバックス戦にリリーフ登板した。【動画】佐々木朗希がリリーフ登板！メジャー復帰戦で見事な投球3−1と2点リードで迎えた7回から登板し、先頭を三ゴロに打ち取ると、続くティム・タワを見逃し三振に切って取り、イルデマロ・バルガスには160キロの直球で空振り三振に仕留めて、三者凡退に抑えた。メジャー復