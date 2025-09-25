J1の名古屋グランパスは25日、2026シーズンから実施されるJリーグのシーズン移行に伴い、新シーズン開幕前の夏季トレーニングキャンプを、北海道苫小牧市（TOMASEIフットボールフィールド）で実施することを決定したと発表した。Jリーグは長い議論の末、ワールドカップイヤーの2026年にシーズン移行することを決定。初年度の2026-27シーズンは8月に開幕する。これまで“春秋制”だったJリーグのプレシーズンキャンプは1月から2月に