俳優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。「ファミから」を頬張るプライベートな姿を公開した。【動画】「美味しそうな顔するのが好き」ファミマ前でファミから頬張る本田翼本田は「ファミからがおいしすぎた日」とつづり動画を投稿。動画ではファミリーマートの前で「知ってる？ファミから。あ、知らない？」と撮影者に話しかけ、塩味の「ファミから」を一口食べて満面の笑みを見せている。その後、おいしか