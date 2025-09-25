多国籍ガールズグループ・KISS OF LIFEが、日本初のミニアルバム『TOKYO MISSION START』を11月5日に発売し、日本デビューすることを発表した。KISS OF LIFEは、2023年7月に韓国でデビュー。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで話題を呼び、日本でも注目を集める実力派アーティストだ。日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で「日本コロムビア」より日本デビューする。