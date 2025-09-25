五島市の三井楽町では「サキシマフヨウ」の花が咲き、秋の訪れを告げています。 淡いピンクの大輪の花が浜風に優しく揺れています。 サキシマフヨウは、九州南西部や沖縄などに分布する常緑樹です。 五島市では海岸沿いから山すそにかけて自生し、色鮮やかな花と、葉の濃い緑のコントラストが夏の余韻が残る島に清涼感を運んでくれます 五島市のサキシマフヨウは、10月上旬までが見ごろだということです。