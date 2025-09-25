「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）ドジャース・佐々木朗希投手が３−１の七回に２番手で登板し、１回を三者凡退に抑えた。１３球を投げ２三振を奪った。佐々木のメジャー登板は５月９日・ダイヤモンドバックス戦以来で、１３８日ぶり。先発のスネルは６回５安打１失点で降板。佐々木は七回のドジャースの攻撃中にブルペンで準備を開始し、大谷の一ゴロ併殺打で攻撃が終わると、駆け足でマウン