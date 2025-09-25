人気コメディアン、ジミー・キンメル氏の番組が再開された/Randy Holmes/Disney/Getty Images（ＣＮＮ）米人気コメディアン、ジミー・キンメル氏の長寿トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ！」の放送が再開され、再開後の最初のエピソードは、一部の市場で放送されなかったにもかかわらず、テレビ放送で平均６３０万人の視聴者を獲得した。これは番組の通常のテレビ視聴者の３倍超に相当する。ＡＢＣテレビは２４日、広告主が重