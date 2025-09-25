江崎グリコは、牛乳商品の賞味期限を2日間延長し、製造日より14日から製造日より16日へ変更する。新たな賞味期限は、2025年9月27日製造分から適用される。品質検証の結果、これまでよりも長い賞味期限を安全に保証できることが確認されたため、実施するもの。これにより、利便性向上とともに食品ロス削減への貢献もめざす。〈対象商品一覧〉◆グリコ牛乳(1000ml/200ml)※九州エリア限定販売江崎グリコ グリコ牛乳(1000ml/200ml)◆