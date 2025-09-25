【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ 達成電器ブースに、アーケード筐体「VIEWLIX（ビュウリックス）」のミニ版プロトタイプが置かれている。