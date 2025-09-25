女優のナム・ボラが飲食店で経験した不満を率直に公開し、議論を呼んでいる。【画像】日本でプロポーズされたナム・ボラナム・ボラは9月24日、自身のインスタグラムを通じて「お腹は空いてるけど食べたくない…ランチ選び失敗」と書き込み、写真を掲載した。公開された写真でナム・ボラは、残念そうな表情を浮かべている。続く投稿では、キムチチム（キムチと豚肉を一緒に蒸し煮にした煮込み料理）とキムチの副菜ばかり並んだ食器