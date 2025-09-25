【モデルプレス＝2025/09/25】Aぇ! groupの末澤誠也と草間リチャード敬太が24日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。末澤が、自身の高校時代を振り返る場面があった。【写真】末澤誠也、“彼氏感”満載の運転姿◆Aぇ! group末澤誠也、ピアスの穴を開けてくれた人物とは？この日、末澤は高校生の頃から「髪染めたくて、うずうずしてた」と回顧。ところが