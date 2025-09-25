【モデルプレス＝2025/09/25】女優の唐田えりかが24日、自身のInstagramを更新。現在のロングヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】唐田えりか、雰囲気一変の髪型変遷がすごすぎる◆唐田えりか、ロングヘア姿披露唐田は「髪型作品ごとに変わりすぎて、今どれって感じですが今はこのロングです」と現在の髪型について明かした。ストライプシャツを着用し、艶やかなロングヘアを美しく流した自然体の表情を見せている。