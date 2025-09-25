メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市の川岸で女性の遺体が見つかった事件で、嘱託殺人などの罪で起訴された男らが、揖斐川町の山中で30代の女性の遺体が見つかった事件にも関与している疑いがあることがわかりました。 起訴状によりますと立花浩二被告(55)は8月6日、車の中で当時53歳の女性の依頼を受け、バッグの持ち手で首を締めて殺害した嘱託殺人などの罪に問われています。 内縁の妻の神原美希被告(35)は、