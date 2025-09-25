メ～テレ（名古屋テレビ） 教師らのグループが女子児童の盗撮画像を共有したとされる事件で、すでに起訴されている神奈川県の教師の男が再逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで再逮捕されたのは、神奈川県の中学校教師・石川勝也容疑者(28)です。 警察によりますと石川容疑者は去年、神奈川県内の施設でスマートフォンを使って女子児童の下着を盗撮し、SNSのグループに共有した疑い