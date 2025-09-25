9月26日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）には、お笑い芸人・原口あきまさが登場。華大と故郷の北九州市小倉南区の地元民お勧めスポット8選を巡る。今回は後編。まずはリハビリ発祥といわれる神社へ。半信半疑ながらも向かった3人は宮司から驚きの歴史を聞く。しかもそこは小倉南区のシンボルである、あの名前の由来にも関係していた！続いては今や福岡市にもある大人気和菓子店へ。そこでは