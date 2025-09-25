国道8号 米原バイパスの様子。2025年7月撮影。 「米原バイパス」とは？ どこが開通？ 国道8号 米原バイパスの平面図。 国道8号は新潟県新潟市から滋賀県栗東市を経由し、京都府京都市に至る全長約600kmの一般国道。全線を通して交通量が多い幹線国道だが、特に滋賀県内では、4車線区間が一部しかないため複数の区間で渋滞が発生している。そのうち、滋賀県長浜市から彦根市にかけての渋滞を解消するために建設されている道路