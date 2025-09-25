º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£Âè26½µ¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤ÎÂè129²ó¤¬9·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·òºß¤À¤Ã¤¿¹õ°æÀèÀ¸¡£¤½¤Î¼ê¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ö°Ê²¼9·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤¤ò½ä