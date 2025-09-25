ブルージェイズ戦の5回、3号ソロを放つレッドソックス・吉田＝トロント（ゲッティ＝共同）【フェニックス共同】米大リーグは24日、各地で行われ、ドジャースの佐々木は右肩のけがから復帰してフェニックスでのダイヤモンドバックス戦の七回に救援登板し、1回無安打無失点、2奪三振だった。大谷は「1番・指名打者」で出場し5打数1安打。チームは延長十一回、5―4で勝った。レッドソックスの吉田は7―1で勝ったブルージェイズ戦