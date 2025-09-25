■MLBダイヤモンドバックス−ドジャース（日本時間25日、チェイス・フィールド）ドジャースの佐々木朗希（23）が敵地でのダイヤモンドバックス戦に日米通じて初となる中継ぎで登板、1回を被安打0、奪三振2、四死球0、失点0。最速は100マイル（161キロ）。ストレートのコントロールも完璧で2者連続三振と初のリリーフマウンドをしっかりと抑えた。佐々木は5月に右肩の「インピンジメント症候群」と診断されて負傷者リスト入り、8