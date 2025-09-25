イタリア発の老舗チョコジェラテリアVenchiから、この秋「チョコビア ジャンドゥーヤ」が新レシピで登場します。9月25日にはジェラートを、10月2日にはチョコレートを順次発売。キャビアのような細かな粒をまとったユニークなシリーズは、豊かな食感と華やかな存在感が魅力。ヘリテージレシピに立ち返ったミルクジャンドゥーヤで、よりオーセンティックな味わいへ進化しました