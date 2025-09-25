創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。投資を始める人が増えている昨今、お金の運用術について教えてもらいました。今回は、資産運用を始めたきっかけをご紹介します。【グラフ】今行っている資産運用は…* * * * * * *【回答者数】187人【平均年齢】59.9歳【回答者の内訳】80代…10人／70代…28人／60代…