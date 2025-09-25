10月10日に開幕するバレーボール大同生命SVリーグ女子の2025〜26年シーズンを前に、SAGA久光スプリングスが練習拠点のサロンパスアリーナ(佐賀県鳥栖市)でプレシーズンマッチを2試合行った。9月21日は中国のリーグ(CVL)の「上海光明優倍女子排球隊」に3―1で逆転勝ち。23日は昨季リーグ覇者の大阪マーヴェラス(大阪MV)に3―1で競り勝った。アリーナには日曜日の21日が900人、祝日の23日は1088人が詰めかけた。「たくさんのお客